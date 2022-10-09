Коваленко восстановился после травмы и сыграет в следующем матче за Специю

Украинский полузащитник итальянской «Специи» Виктор Коваленко восстановился после травмы.

Ранее Виктор получил микроповреждение, из-за чего пропустил матч 8-го тура с «Лацио».

Теперь украинец снова в строю и уже заявлен на игру 9-го тура чемпионата Италии по футболу против «Монцы».

Ранее тренер «Специи» положительно высказался о прогрессе Коваленко.