Италия09 октября 2022, 03:10 |
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Коваленко восстановился после травмы и сыграет в следующем матче за Специю
Виктор попал в заявку на игру против «Монцы»
09 октября 2022, 03:10 |
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Украинский полузащитник итальянской «Специи» Виктор Коваленко восстановился после травмы.
Ранее Виктор получил микроповреждение, из-за чего пропустил матч 8-го тура с «Лацио».
Теперь украинец снова в строю и уже заявлен на игру 9-го тура чемпионата Италии по футболу против «Монцы».
Ранее тренер «Специи» положительно высказался о прогрессе Коваленко.
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