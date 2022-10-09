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  4. Коваленко восстановился после травмы и сыграет в следующем матче за Специю
Италия
09 октября 2022, 03:10 |
17
0

Коваленко восстановился после травмы и сыграет в следующем матче за Специю

Виктор попал в заявку на игру против «Монцы»

09 октября 2022, 03:10 |
17
0
Коваленко восстановился после травмы и сыграет в следующем матче за Специю
ФК Специя. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник итальянской «Специи» Виктор Коваленко восстановился после травмы.

Ранее Виктор получил микроповреждение, из-за чего пропустил матч 8-го тура с «Лацио».

Теперь украинец снова в строю и уже заявлен на игру 9-го тура чемпионата Италии по футболу против «Монцы».

Ранее тренер «Специи» положительно высказался о прогрессе Коваленко.

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Специя Монца заявка чемпионат Италии по футболу Серия A
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Источник ФК Специя
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