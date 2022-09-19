Тренер Специи: «Коваленко постоянно совершенствуется во всех отношениях»

Главный тренер «Специи» Лука Готти рассказал о прогрессе украинского полузащитника Виктора Коваленко.

«Коваленко постоянно прогрессирует, постоянно совершенствуется во всех отношениях. Мне кажется, что он получает удовольствие, что он хочет играть с большим усердием, и для нас это очень важный элемент», – сказал тренер.

Коваленко в текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Италии, но результативными действиями пока не отличился.

В последнем матче он показал посредственный уровень игры.