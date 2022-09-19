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  4. Тренер Специи: «Коваленко постоянно совершенствуется во всех отношениях»
Италия
19 сентября 2022, 10:09 |
245
0

Тренер Специи: «Коваленко постоянно совершенствуется во всех отношениях»

Лука Готти доволен работой украинца

19 сентября 2022, 10:09 |
245
0
Тренер Специи: «Коваленко постоянно совершенствуется во всех отношениях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Главный тренер «Специи» Лука Готти рассказал о прогрессе украинского полузащитника Виктора Коваленко.

«Коваленко постоянно прогрессирует, постоянно совершенствуется во всех отношениях. Мне кажется, что он получает удовольствие, что он хочет играть с большим усердием, и для нас это очень важный элемент», – сказал тренер.

Коваленко в текущем сезоне сыграл в шести матчах чемпионата Италии, но результативными действиями пока не отличился.

В последнем матче он показал посредственный уровень игры.

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Лука Готти Специя чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко
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Источник ФК Специя
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