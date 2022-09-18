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  4. Специя выиграла, но Коваленко отыграл плохо. Украинец – худший в команде
Италия
18 сентября 2022, 02:33 |
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0

Специя выиграла, но Коваленко отыграл плохо. Украинец – худший в команде

Неуверенная игра от Виктора

18 сентября 2022, 02:33 |
50
0
Специя выиграла, но Коваленко отыграл плохо. Украинец – худший в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Вчера, 17 сентября, состоялся матч 7-го тура чемпионата Италии по футболу между «Специей» и «Сампдорией».

В составе хозяев поля с первых минут вышел украинский полузащитник Виктор Коваленко. По итогу «Специя» игру выиграла, но украинец не сможет занести эту встречу себе в актив.

Виктор получил худшую оценку матча. Портал WhoScored оценил действия Коваленко в 6.0, что является самым низким баллом в составе «орлят».

Полузащитник провел на поле 71 минуту, получив желтую карточку на 59 минуте. Это был 6-й матч Коваленко в этом сезоне, в том числе 3-й с первых минут.

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Источник WhoScored.com
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