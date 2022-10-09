ВИДЕО. Сестры Ястремские тренируется вместе перед стартом турнира в Румынии
Даяна и Иванна сыграют в парном разряде на соревнованиях в Клуж-Напоке
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 92) провела совместную тренировку вместе со своей 15-летней сестрой Иванной.
Сестры готовятся к старту турнира серии WTA 250 в Клуж-Нанапоке. Вместе они сыграют в парном разряде турнира.
Отметим, что Даяна также выступит в одиночном разряде. После отказа Виктории Голубич украинка попала в основную сетку, хотя вначале должна была пройти сито квалификации.
В этом году Даяна и Иванна сыграли вместе два матча в паре, уступив на старте соревнований WTA 250 в Лионе и WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
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