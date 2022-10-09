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  4. ВИДЕО. Сестры Ястремские тренируется вместе перед стартом турнира в Румынии
WTA
09 октября 2022, 02:00 |
81
0

ВИДЕО. Сестры Ястремские тренируется вместе перед стартом турнира в Румынии

Даяна и Иванна сыграют в парном разряде на соревнованиях в Клуж-Напоке

09 октября 2022, 02:00 |
81
0
ВИДЕО. Сестры Ястремские тренируется вместе перед стартом турнира в Румынии
Instagram. Сестры Ястремсике

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 92) провела совместную тренировку вместе со своей 15-летней сестрой Иванной.

Сестры готовятся к старту турнира серии WTA 250 в Клуж-Нанапоке. Вместе они сыграют в парном разряде турнира.

Отметим, что Даяна также выступит в одиночном разряде. После отказа Виктории Голубич украинка попала в основную сетку, хотя вначале должна была пройти сито квалификации.

В этом году Даяна и Иванна сыграли вместе два матча в паре, уступив на старте соревнований WTA 250 в Лионе и WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

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видео Даяна Ястремская Иванна Ястремская WTA Клуж-Напока
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