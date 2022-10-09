08.10.2022, FT 2 : 1
Испания09 октября 2022, 01:15 | Обновлено 09 октября 2022, 01:32
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Атлетико – Жирона – 2:1. Неуверенная победа мадридцев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги
09 октября 2022, 01:15 | Обновлено 09 октября 2022, 01:32
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Вчера, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Атлетико» и «Жироной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба.
Чемпионат Испании по футболу. 8-й тур
Ла Лига. 8 октября
«Атлетико» – «Жирона» – 2:1
Голы: Корреа, 5, 48 – Рикельме, 66
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Рикельме (Жирона).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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