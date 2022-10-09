Атлетико – Жирона – 2:1. Неуверенная победа мадридцев. Видео голов и обзор

Вчера, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Атлетико» и «Жироной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба.

Чемпионат Испании по футболу. 8-й тур

Ла Лига. 8 октября

«Атлетико» – «Жирона» – 2:1

Голы: Корреа, 5, 48 – Рикельме, 66