Облак принес победу? Атлетико минимально обыграл Жирону

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Атлетико» и «Жироной».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Мадрида, но игра «матрасников» оставила желать лучшего.

На 5-й минуте игры счет открыл Анхель Корреа после подачи Антуана Гризманна. Вначале второго тайма Анхель сделал дубль после того, как вратарь «Жироны» Хуан Карлос выбил мяч прямо в аргентинца.

На 66-й минуте испанский форвард Родриго Рикельме сократил отставание гостей. Далее Алейш Гарсия дважды пробивал по воротам, мячи летели прямиком в «девятку», но вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал два невероятных сейва, которые и помогли «Атлетико» удержать минимальное преимущество.

Чемпионат Испании по футболу. 8-й тур

Ла Лига. 8 октября

«Атлетико» – «Жирона» – 2:1

Голы: Корреа, 5, 48 – Рикельме, 66