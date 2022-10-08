Облак принес победу? Атлетико минимально обыграл Жирону
Клуб из Мадрида победил со счетом 2:1
Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Атлетико» и «Жироной».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Мадрида, но игра «матрасников» оставила желать лучшего.
На 5-й минуте игры счет открыл Анхель Корреа после подачи Антуана Гризманна. Вначале второго тайма Анхель сделал дубль после того, как вратарь «Жироны» Хуан Карлос выбил мяч прямо в аргентинца.
На 66-й минуте испанский форвард Родриго Рикельме сократил отставание гостей. Далее Алейш Гарсия дважды пробивал по воротам, мячи летели прямиком в «девятку», но вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал два невероятных сейва, которые и помогли «Атлетико» удержать минимальное преимущество.
Чемпионат Испании по футболу. 8-й тур
Ла Лига. 8 октября
«Атлетико» – «Жирона» – 2:1
Голы: Корреа, 5, 48 – Рикельме, 66
¡VAAAAAAAMOOOOS! 💪🏻— Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2022
• #AúpaAtleti • #AtletiGirona • pic.twitter.com/gFBGJwPJ1c
👏 "Oblak es el mejor portero del mundo. Le felicito por su partido"— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2022
🎙 RIQUELME, tras la derrota del Girona frente al Atleti. #LaLigaSantander pic.twitter.com/Mt5EIqB9QC
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