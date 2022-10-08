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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
08.10.2022, FT 2 : 1
Жирона
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Испания
08 октября 2022, 20:35 |
904
0

Облак принес победу? Атлетико минимально обыграл Жирону

Клуб из Мадрида победил со счетом 2:1

08 октября 2022, 20:35 |
904
0
Облак принес победу? Атлетико минимально обыграл Жирону
Twitter. ФК Атлетико

Сегодня, 8 октября, состоялся матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Атлетико» и «Жироной».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Мадрида, но игра «матрасников» оставила желать лучшего.

На 5-й минуте игры счет открыл Анхель Корреа после подачи Антуана Гризманна. Вначале второго тайма Анхель сделал дубль после того, как вратарь «Жироны» Хуан Карлос выбил мяч прямо в аргентинца.

На 66-й минуте испанский форвард Родриго Рикельме сократил отставание гостей. Далее Алейш Гарсия дважды пробивал по воротам, мячи летели прямиком в «девятку», но вратарь «Атлетико» Ян Облак сделал два невероятных сейва, которые и помогли «Атлетико» удержать минимальное преимущество.

Чемпионат Испании по футболу. 8-й тур

Ла Лига. 8 октября

«Атлетико» – «Жирона» – 2:1

Голы: Корреа, 5, 48 – Рикельме, 66

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Атлетико Мадрид Жирона Ян Облак чемпионат Испании по футболу Ла Лига Анхель Корреа Антуан Гризманн
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Источник Sport.ua
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