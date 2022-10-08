Динамо Киев

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Украина. Премьер лига08 октября 2022, 22:46 | Обновлено 08 октября 2022, 22:53
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Динамо - Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра состоится 9 октября, начало в 17:00
08 октября 2022, 22:46 | Обновлено 08 октября 2022, 22:53
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«Динамо» в матче 6-го тура чемпионата Украины сыграет против «Руха». Матч состоится 9 октября, начало в 17:00. Киевляне имеют 6 пунктов, а у львовской команды 4 очка.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
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