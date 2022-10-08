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Чемпионат Украины
Динамо Киев
09.10.2022 17:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 22:46 | Обновлено 08 октября 2022, 22:53
223
0

Динамо - Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра состоится 9 октября, начало в 17:00

08 октября 2022, 22:46 | Обновлено 08 октября 2022, 22:53
223
0
Динамо - Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

«Динамо» в матче 6-го тура чемпионата Украины сыграет против «Руха». Матч состоится 9 октября, начало в 17:00. Киевляне имеют 6 пунктов, а у львовской команды 4 очка.

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Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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