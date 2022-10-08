WTA08 октября 2022, 19:30 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
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Цуренко в первом раунде квалификации турнира в Румынии проиграла россиянке
Леся в двух сетах уступила Анне Блинковой
08 октября 2022, 19:30 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
99
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) в первом раунде квалификации турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) уступила Анне Блинковой (россия, WTA 137) в двух сетах за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/2 финала
Леся Цуренко (Украина) [3] – Анна Блинкова (россия) – 2:6, 5:7
Ранее другая украинская теннисистка Катерина Байндл также не смогла пройти первый раунд квалификации.
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