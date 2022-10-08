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  4. Цуренко в первом раунде квалификации турнира в Румынии проиграла россиянке
WTA
08 октября 2022, 19:30 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
99
0

Цуренко в первом раунде квалификации турнира в Румынии проиграла россиянке

Леся в двух сетах уступила Анне Блинковой

08 октября 2022, 19:30 | Обновлено 08 октября 2022, 19:35
99
0
Цуренко в первом раунде квалификации турнира в Румынии проиграла россиянке
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) в первом раунде квалификации турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) уступила Анне Блинковой (россия, WTA 137) в двух сетах за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/2 финала

Леся Цуренко (Украина) [3] – Анна Блинкова (россия) – 2:6, 5:7

Ранее другая украинская теннисистка Катерина Байндл также не смогла пройти первый раунд квалификации.

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Леся Цуренко Анна Блинкова WTA Клуж-Напока
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Источник Sport.ua
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