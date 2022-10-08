Германия08 октября 2022, 18:45 |
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Боруссия Д – Бавария. Мюллер не сыграет за мюнхенцев, Мане и Сане в старте
Стартовые составы на центральный матч 9-го тура Бундеслиги
08 октября 2022, 18:45 |
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Сегодня, 8 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией Д» и «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.
Тренеры определили стартовые составе на матч:
Боруссия Д: Мейер, Хуммельс, Шлоттербек, Озджан, Геррейро, Мукоко, Брандт, Мален, Беллингхем, Джан, Зюле
Бавария: Нойер, Гнабри, Горетцка, Де Лигт, Дэвис, Забитцер, Мане, Мусиала, Павар, Сане, Упамекано
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