Боруссия Д – Бавария. Мюллер не сыграет за мюнхенцев, Мане и Сане в старте

Сегодня, 8 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией Д» и «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Тренеры определили стартовые составе на матч:

Боруссия Д: Мейер, Хуммельс, Шлоттербек, Озджан, Геррейро, Мукоко, Брандт, Мален, Беллингхем, Джан, Зюле

Бавария: Нойер, Гнабри, Горетцка, Де Лигт, Дэвис, Забитцер, Мане, Мусиала, Павар, Сане, Упамекано