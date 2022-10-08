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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Игра с Ворсклой складывалась периодами»
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 16:30 | Обновлено 08 октября 2022, 16:44
149
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Игра с Ворсклой складывалась периодами»

Наставник «Черноморца» – о поражении от полтавчан

08 октября 2022, 16:30 | Обновлено 08 октября 2022, 16:44
149
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Игра с Ворсклой складывалась периодами»
UA-Футбол/Автор – Александр Приходько. Роман Григорчук

Одесский «Черноморец» продолжил свою серию без побед в текущем чемпионате Украины до шести матчей. В шестом туре «моряки» уступили в Минае «Ворскле» 1:2. После встречи наставник одесситов Роман Григорчук на пресс-конференции пожаловался на реализацию своей команды.

– Считаете ли вы ваши контратаки плюсом, а вот реализацию моментов – минусом в этом матче?
– Реализация – это, однозначно, минус. Потому что это та вещь, которая дает результат. Мы создали в атаке такие ситуации, из которых должны были и могли забить больше, чем забили. Не забили – и это одна из причин того, что мы не взяли очки.

– Ваша команда сегодня была в разных ролях: держала удар, когда пропустила, и сразу забила в ответ, потом был отрезок, когда вы давили. Считаете, что те 20-30 минут вашего преимущества во втором тайме были решающими?
– Стратегически да. Игра складывалась периодами. Сначала "Ворскла" давила, обменялись голами, затем во втором тайме был отрезок уже в нашу пользу. Я чувствовал, что гол назревает. Видел, что мы добавили в движении, и во всем остальном. Такое у нас часто бывает: есть предпосылки голевые, но их надо использовать, забивать голы. Тогда будет результат.

– Вы сделали замены лишь в конце матча. Разумеется, такое ваше видение. Но действительно ли стартовый состав выполнял требования до поздних минут?
– Не было смысла раньше никого менять, хотя мы готовились к заменам. К тому, чтобы усиливать игру ближе к добавленному времени. Раньше не хотелось ничего менять, вмешиваться в то, как команда играла. Ведь все шло к тому, что должны были забить второй гол.

– Варакута сегодня сыграл в основе. Как партнеры по команде и тренеры поддерживали его?
– Мы не делали с его выхода на поле особого события. Он наша полноценная боевая единица, для своего возраста у него уверенная квалификация, у него стойкая психика. Он держит концентрацию, не теряется, достаточно спокойный. У него есть будущее в футболе.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла - Черноморец
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Источник UA-Football
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