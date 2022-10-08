Главный тренер Краковии: «Мы все очень рассчитываем на Коноплянку»

Главный тренер польской «Краковии» Яцек Зелински сообщил, что несмотря на постоянные травмы Евгения Коноплянки, в клубе рассчитывают на украинца:

«Мы все очень рассчитываем на него. После матча с «Ракувом» он сыграл слабее в следующих матча. Потом Коноплянка заболел и в матче с «Радомяком» я не хотел его выпускать.

Мы все еще рассчитываем на него. Он был в хорошем состоянии, надеюсь, он повторит то, что было во встрече с «Ракувом».

Отметим, что Евгений после матча 8-го тура чемпионата Польши против «Ракува» попал в символическую сборную недели.