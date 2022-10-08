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  4. Главный тренер Краковии: «Мы все очень рассчитываем на Коноплянку»
Польша
08 октября 2022, 15:16 |
325
0

Главный тренер Краковии: «Мы все очень рассчитываем на Коноплянку»

Яцек Зелински высказался о игре украинского вингера

08 октября 2022, 15:16 |
325
0
Главный тренер Краковии: «Мы все очень рассчитываем на Коноплянку»
Instagram. Евгений Коноплянка

Главный тренер польской «Краковии» Яцек Зелински сообщил, что несмотря на постоянные травмы Евгения Коноплянки, в клубе рассчитывают на украинца:

«Мы все очень рассчитываем на него. После матча с «Ракувом» он сыграл слабее в следующих матча. Потом Коноплянка заболел и в матче с «Радомяком» я не хотел его выпускать.

Мы все еще рассчитываем на него. Он был в хорошем состоянии, надеюсь, он повторит то, что было во встрече с «Ракувом».

Отметим, что Евгений после матча 8-го тура чемпионата Польши против «Ракува» попал в символическую сборную недели.

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Краковия Евгений Коноплянка чемпионат Польши по футболу Ракув
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Источник Динамо Киев от Шурика
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