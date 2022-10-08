Журналист: «Как же круто будет выглядеть матч ЧМ в Мариуполе или Донецке»

Украинский журналист Михаил Спиваковский поделился деталями привлечения Украины к заявке Португалии и Испании на проведение чемпионата мира 2030 года:

«Здесь чисто политический подтекст. Мы не знаем, что будет в 2030 году, мы не знаем, что завтра будет. Будет ли у нас страна вообще. Мы — очень полезное приложение к Испании и Португалии. Эта история всем выгодна. Они укрепляют свою заявку, она выглядит более крепкой в ​​политическом смысле.

В тот день, когда Офис Президента и конкретно Владимир Зеленский разговаривали с Александром Чеферином по поводу более жестких санкций в Россию, чтобы не допускать ее к жеребьевке, эта тема была окончательно обсуждена. Это будто бы «благословение Чеферина» у нас, и это очень важно в этой ситуации. Думаю, что Испания и Португалия понимают, что с Украиной вместе это более глобальная история. Даже если у нас состоится один матч, но Украина попадет на ЧМ без отборочного цикла — я согласен. Возможно, это наш единственный шанс.

Снова привлекается определенное внимание к событиям в Украине. Почему это важно делать? Люди привыкают ко всему. Очень нужно обращать внимание на такие события и получать определенные инвестиции. Как круто будет выглядеть матч ЧМ в отстроенном Мариуполе или в Донецке на Донбасс Арене».

Отметим, что ранее Украина присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030.