ВИДЕО. Комментатор перепутал Зозулю с Алиевым

Вчера во время трансляции матча УПЛ «Колос» – «Ингулец» на телеканале «Setanta Sports Украина +» возник забавный инцидент.

Режиссеры трансляции показали на трибуне экс-игрока «Динамо» Александра Алиева. Однако комментатор принял его за Романа Зозулю.

Сегодня сам Алиев посмеялся над этим эпизодом: