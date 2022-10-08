Украина. Премьер лига08 октября 2022, 14:32 |
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ВИДЕО. Комментатор перепутал Зозулю с Алиевым
Сам Александр посмеялся с инцидента
08 октября 2022, 14:32 |
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Вчера во время трансляции матча УПЛ «Колос» – «Ингулец» на телеканале «Setanta Sports Украина +» возник забавный инцидент.
Режиссеры трансляции показали на трибуне экс-игрока «Динамо» Александра Алиева. Однако комментатор принял его за Романа Зозулю.
Сегодня сам Алиев посмеялся над этим эпизодом:
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