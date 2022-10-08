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  4. ВИДЕО. Комментатор перепутал Зозулю с Алиевым
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 14:32 |
535
1

ВИДЕО. Комментатор перепутал Зозулю с Алиевым

Сам Александр посмеялся с инцидента

08 октября 2022, 14:32 |
535
1
ВИДЕО. Комментатор перепутал Зозулю с Алиевым
Профутбол. Александр Алиев

Вчера во время трансляции матча УПЛ «Колос» – «Ингулец» на телеканале «Setanta Sports Украина +» возник забавный инцидент.

Режиссеры трансляции показали на трибуне экс-игрока «Динамо» Александра Алиева. Однако комментатор принял его за Романа Зозулю.

Сегодня сам Алиев посмеялся над этим эпизодом:

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Александр Алиев Роман Зозуля видео
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Макс Максов
Одразу видно, коментатор знає всіх колишніх гравців збірної!
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