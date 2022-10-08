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Турция
08 октября 2022, 13:40 |
404
0

Пирло близок к увольнению из турецкого клуба

Легендарный итальянец может покинуть «Фатих Карагюмрюк»

08 октября 2022, 13:40 |
404
0
Пирло близок к увольнению из турецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Андреа Пирло близок к увольнению с поста главного тренера турецкого «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк» только летом текущего года.

В семи стартовых турах чемпионата Турции команда набрала всего шесть очков. Единственная победа датирована еще 27 августа.

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Андреа Пирло Фатих Карагюмрюк
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Источник Tuttosport
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