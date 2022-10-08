Пирло близок к увольнению из турецкого клуба

Андреа Пирло близок к увольнению с поста главного тренера турецкого «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк» только летом текущего года.

В семи стартовых турах чемпионата Турции команда набрала всего шесть очков. Единственная победа датирована еще 27 августа.