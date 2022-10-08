Турция08 октября 2022, 13:40 |
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Пирло близок к увольнению из турецкого клуба
Легендарный итальянец может покинуть «Фатих Карагюмрюк»
08 октября 2022, 13:40 |
404
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Андреа Пирло близок к увольнению с поста главного тренера турецкого «Фатих Карагюмрюк». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Пирло возглавил «Фатих Карагюмрюк» только летом текущего года.
В семи стартовых турах чемпионата Турции команда набрала всего шесть очков. Единственная победа датирована еще 27 августа.
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