Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 8 октября «Ворскла» в шестом туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Кравчук, Олейник, Юрченко, Степанюк, Сефери

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Кравченко, Кузык, Бобко, Брагару, Политыло, Юсов