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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 12:32 | Обновлено 08 октября 2022, 12:33
97
0

Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в шестом туре УПЛ

08 октября 2022, 12:32 | Обновлено 08 октября 2022, 12:33
97
0
Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 8 октября «Ворскла» в шестом туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Кравчук, Олейник, Юрченко, Степанюк, Сефери

«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Кравченко, Кузык, Бобко, Брагару, Политыло, Юсов

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Источник Sport.ua
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