Украина. Премьер лига08 октября 2022, 12:32 | Обновлено 08 октября 2022, 12:33
97
0
Ворскла – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в шестом туре УПЛ
08 октября 2022, 12:32 | Обновлено 08 октября 2022, 12:33
97
0
Сегодня, 8 октября «Ворскла» в шестом туре УПЛ примет «Черноморец». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Ризнык, Зайков, Чеснаков, Кравец, Бацула, Скляр, Кравчук, Олейник, Юрченко, Степанюк, Сефери
«Черноморец»: Варакута, Салюк, Ермаков, Манджрекар, Путря, Кравченко, Кузык, Бобко, Брагару, Политыло, Юсов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 октября 2022, 00:10 0
Тете на 2-й минуте встречи открыл счет
Футбол | 08 октября 2022, 09:24 0
Оливер Кан – о возможности трансфера хавбека «Боруссии» Дортмунд
Футзал | 07.10.2022, 20:41
Биатлон | 07.10.2022, 16:37
Бокс | 07.10.2022, 15:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.10.2022, 07:15 18
06.10.2022, 23:54 111
06.10.2022, 18:12
06.10.2022, 15:30 29
06.10.2022, 10:43 53
06.10.2022, 20:40 5
06.10.2022, 12:58 10
07.10.2022, 02:55