Дарио СРНА: «Матч россия – Босния и Герцеговина не стоит проводить»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна поделился своим мнением по поводу скандального товарищеского матча россия – Босния и Герцеговина, который запланирован на 19 ноября:

«Моё мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков».