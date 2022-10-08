Дарио СРНА: «Матч россия – Босния и Герцеговина не стоит проводить»
Директор «Шахтера» – о скандальном товарищеском матче
Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна поделился своим мнением по поводу скандального товарищеского матча россия – Босния и Герцеговина, который запланирован на 19 ноября:
«Моё мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков».
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