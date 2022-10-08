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08 октября 2022, 09:49 |
180
0

Дарио СРНА: «Матч россия – Босния и Герцеговина не стоит проводить»

Директор «Шахтера» – о скандальном товарищеском матче

08 октября 2022, 09:49 |
180
0
Дарио СРНА: «Матч россия – Босния и Герцеговина не стоит проводить»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна поделился своим мнением по поводу скандального товарищеского матча россия – Босния и Герцеговина, который запланирован на 19 ноября:

«Моё мнение заключается в том, что этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это уникальный случай. Думаю, Хорватия точно не провела бы такой матч, если бы спросили игроков».

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Источник: матч Боснии и россии проведен не будет, перед игроками извинились
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