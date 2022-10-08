Гендир Баварии: «Беллингем? Не думаем об этом»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема:

«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом».

Ранее сообщалось о том, что приоритетным вариантом для Беллингема является «Реал».