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  4. Гендир Баварии: «Беллингем? Не думаем об этом»
Германия
08 октября 2022, 09:24 |
49
0

Гендир Баварии: «Беллингем? Не думаем об этом»

Оливер Кан – о возможности трансфера хавбека «Боруссии» Дортмунд

08 октября 2022, 09:24 |
49
0
Гендир Баварии: «Беллингем? Не думаем об этом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема:

«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом».

Ранее сообщалось о том, что приоритетным вариантом для Беллингема является «Реал».

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Оливер Кан Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Бавария трансферы трансферы Бундеслиги
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