Германия08 октября 2022, 09:24 |
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Гендир Баварии: «Беллингем? Не думаем об этом»
Оливер Кан – о возможности трансфера хавбека «Боруссии» Дортмунд
08 октября 2022, 09:24 |
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан оценил вероятность подписания полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема:
«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом. Поэтому мы вообще не думаем об этом».
Ранее сообщалось о том, что приоритетным вариантом для Беллингема является «Реал».
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