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  4. Беллингем готов отказать грандам АПЛ ради Реала
Германия
27 сентября 2022, 14:31 |
427
0

Беллингем готов отказать грандам АПЛ ради Реала

Хавбек покинет «Боруссию» в конце сезона

27 сентября 2022, 14:31 |
427
0
Беллингем готов отказать грандам АПЛ ради Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

«Боруссия» Дортмунд летом 2023 года планирует продать своего вундеркинда Джуда Беллингема. На него претендует ряд топ-клубов АПЛ – «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Однако всем им Беллингем готов отказать ради мадридского «Реала», который также заинтересован в подписании 19-летнего англичанина. «Боруссия» Дортмунд хочет получить за игрока 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 3 гола в 10 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

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