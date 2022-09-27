Беллингем готов отказать грандам АПЛ ради Реала

«Боруссия» Дортмунд летом 2023 года планирует продать своего вундеркинда Джуда Беллингема. На него претендует ряд топ-клубов АПЛ – «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Однако всем им Беллингем готов отказать ради мадридского «Реала», который также заинтересован в подписании 19-летнего англичанина. «Боруссия» Дортмунд хочет получить за игрока 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 3 гола в 10 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Контракт рассчитан до лета 2025 года.