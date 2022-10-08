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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 06:57 |
643
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух

Во Львове состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2022, 06:57 |
643
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Динамо Киев

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Руха».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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