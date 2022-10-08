Динамо Киев

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Руха».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Динамо» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Рух».