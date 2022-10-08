Динамо Киев

Украина. Премьер лига08 октября 2022, 06:57 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Во Львове состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги
08 октября 2022, 06:57 |
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В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» сыграет против «Руха».
Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Динамо» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «2+2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Рух».
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