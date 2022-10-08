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  4. Игор ЯВОРСКИЙ: «Игра Динамо во Франции не была безнадежной»
Лига конференций
08 октября 2022, 06:04 |
151
0

Игор ЯВОРСКИЙ: «Игра Динамо во Франции не была безнадежной»

Специалист поделился мнением об выступлении «Динамо» и «Днепра-1» в еврокубковых матчах

08 октября 2022, 06:04 |
151
0
Игор ЯВОРСКИЙ: «Игра Динамо во Франции не была безнадежной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Львова» и тернопольской «Нивы» Игорь Яворский оценил шансы украинских клубов на продолжение борьбы в еврокубках весной следующего года.

– В поединке Ренн – Динамо киевляне снова наступили на те же грабли… Пришел черед ошибаться на последних минутах стопперу киевлян Денису Попову. Еще на детском уровне учат, что если не уверен в точной передаче партнеру из-за плотной опеки соперников, то просто выбей мяч в аут. Попов, который не может похвастаться, что на ты с мячом, почему-то решил сделать пас через центральную зону, его перехватили, и, в конце концов, это привело к третьему подряд поражению динамовцев в Лиге Европы.

– Хотя, вспоминается, президент Динамо Игорь Суркис как-то отмечал, что лучше побеждать в Лиге Европы, чем позорно проигрывать в Лиге чемпионов…
– К сожалению, динамовцы продолжают разочаровывать в еврокубках, однако нельзя сказать, что их игра во Франции была безнадежной. Просто, как в недавнем противостоянии с Фенербахче, банально не хватило концентрации в конце матча. А на международной арене этого не прощают. Хочу обратить внимание еще на один немаловажный момент. Нельзя рассчитывать на стабильные успехи без забивного нападающего. На мой взгляд, именно это самая большая проблема нынешнего Динамо. Киевляне очень редко угрожают владениям своих визави.

– После очередного фиаско, как вы оцениваете шансы подопечных Мирчи Луческу на выступления в Лиге Европы следующей весной?
– По-моему, они нулевые. Сейчас для динамовцев главное зацепиться хотя бы за третье место в своей группе, что позволит продолжить выступления в Лиге конференций. Словом, докатились…

– Теперь о еще одном нашем представителе, Днепре-1, который в Лиге конференций встречался с Вадуцом (Лихтенштейн) — аутсайдером второго дивизиона… Швейцарии…
– Прежде всего, следует сказать, что в последние годы уровень футбола в странах-карликах заметно вырос. Похоже, об этом забыли днепряне. А открыв счет в дебюте, вообще подумали, что победа у них уже в кармане и сбросили обороты. Этим и воспользовались гости, не только выровнявшие положение, но и вышедшие вперед. Хорошо, что в середине второго тайма футболистам Вадуца не хватило исполнительного мастерства, и они не реализовали несколько голевых моментов. Вспышка активности в конце поединка помогла подопечным Александра Кучера спастись от поражения.

– За что еще кроме недооценки соперника следует покритиковать днепрян?
– За детские ошибки в обороне. От них следует срочно избавиться, иначе будет сложно удержаться на втором месте в своей группе. И если в соперничестве с такими посредственными оппонентами Днепр-1 не пробьется в следующий раунд, то это будет провалом.

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Игорь Яворский Динамо Киев Днепр-1 Лига Европы Лига конференций
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Источник zbirna.com
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