Италия07 октября 2022, 23:40 |
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Где смотреть онлайн матч Серии А Милан – Ювентус
Поединок девятого тура Серии А
07 октября 2022, 23:40 |
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В субботу, 8 октября «Милан» в девятом туре Серии А дома примет «Ювентус». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Милан» – «Ювентус». Прогноз и анонс на матч Серии А
После восьми туров «Милан» идет пятым в Серии А с 17 очками в активе. «Ювентус» седьмой с 13 баллами.
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