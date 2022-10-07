В субботу, 8 октября «Милан» в девятом туре Серии А дома примет «Ювентус». Начало матча – в 19:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Милан» – «Ювентус». Прогноз и анонс на матч Серии А

После восьми туров «Милан» идет пятым в Серии А с 17 очками в активе. «Ювентус» седьмой с 13 баллами.