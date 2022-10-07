Вердер переиграл Хоффенхайм и догнал Баварию в топ-5 Бундеслиги
У гостей голами отличились Марвин Дукш и Никлас Фуллкруг
В матче 9-го тура чемпионата Германии «Вердер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.
У гостей голами отличились Марвин Дукш и Никлас Фуллкруг, а у хозяев забитым мячом ответил Мунас Даббур.
«Вердер» набрал 15 очков, догнал «Баварию» и «Боруссию» Д и делит с ними 3–5 места в Бундеслиге. «Хоффенхайм» расположился на шестой позиции (14 очков).
Бундеслига. 9-й тур
Хоффенхайм – Вердер – 1:2
Голы: Даббур, 32 – Дукш, 18, Фуллкруг, 87 (пен)
𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) October 7, 2022
𝐈𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐰𝐞 𝐠𝐨! 😍⭐
1-2 #TSGSVW | #werder pic.twitter.com/8NTbnIL5nL
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер «Динамо» – о неудачных результатах команды
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года