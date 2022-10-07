Вердер переиграл Хоффенхайм и догнал Баварию в топ-5 Бундеслиги

В матче 9-го тура чемпионата Германии «Вердер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

У гостей голами отличились Марвин Дукш и Никлас Фуллкруг, а у хозяев забитым мячом ответил Мунас Даббур.

«Вердер» набрал 15 очков, догнал «Баварию» и «Боруссию» Д и делит с ними 3–5 места в Бундеслиге. «Хоффенхайм» расположился на шестой позиции (14 очков).

Бундеслига. 9-й тур

Хоффенхайм – Вердер – 1:2

Голы: Даббур, 32 – Дукш, 18, Фуллкруг, 87 (пен)