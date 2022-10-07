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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
07.10.2022, FT 1 : 2
Вердер
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Германия
07 октября 2022, 23:37 | Обновлено 07 октября 2022, 23:45
65
0

Вердер переиграл Хоффенхайм и догнал Баварию в топ-5 Бундеслиги

У гостей голами отличились Марвин Дукш и Никлас Фуллкруг

07 октября 2022, 23:37 | Обновлено 07 октября 2022, 23:45
65
0
Вердер переиграл Хоффенхайм и догнал Баварию в топ-5 Бундеслиги
ФК Вердер

В матче 9-го тура чемпионата Германии «Вердер» на выезде обыграл «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

У гостей голами отличились Марвин Дукш и Никлас Фуллкруг, а у хозяев забитым мячом ответил Мунас Даббур.

«Вердер» набрал 15 очков, догнал «Баварию» и «Боруссию» Д и делит с ними 3–5 места в Бундеслиге. «Хоффенхайм» расположился на шестой позиции (14 очков).

Бундеслига. 9-й тур

Хоффенхайм – Вердер – 1:2

Голы: Даббур, 32 – Дукш, 18, Фуллкруг, 87 (пен)

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Источник Sport.ua
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