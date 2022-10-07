Главный тренер Ингульца: «Результат матча вполне закономерный»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничейный результат команды в матче 6-го тура УПЛ против «Колоса»:

– Игры между «Ингульцом» и «Колосом» – это очень давняя история. Клубы имеют похожую философию и историю, поэтому игры всегда проходят в борьбе, где много эмоций и страсти. Сегодняшний матч не стал исключением. Думаю, что в целом ничейный результат закономерен. Вряд ли какая-то команда больше наработала на победу. Было бы несправедливо, если бы кто-то взял 3 очка. Мы отдали определенную часть поля «Колоса», так как понимали, что они играют дома и будут действовать агрессивно.

Сделали определенные тактические замены в стартовом составе, так как некоторые ключевые игроки травмировались. Мы довольны, что смогли заработать одно очко, так каждое очко в турнирной таблице нужно где-то находить.

– То, что у команды пока нет побед, как-то давит на вас?

– Побед нет пока что, такая ситуация давила бы на каждую команду. Все клубы уже набрали ход, поэтому каждый тур важен и сложен. Думаю, что каждую игру сложно спрогнозировать. Мы играем, пытаемся победить, но пока безуспешно. Надеемся, что скоро все получится.

Отметим, что матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу «Колос» – «Ингулец» завершился вничью со счетом 0:0.