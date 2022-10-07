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  4. Наставник Металлиста: «Сыграли так, как смогли, и это дало свой результат»
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 21:56 |
303
0

Наставник Металлиста: «Сыграли так, как смогли, и это дало свой результат»

Олег Ратий прокомментировал победу харьковского клуба над «Вересом»

07 октября 2022, 21:56 |
303
0
Наставник Металлиста: «Сыграли так, как смогли, и это дало свой результат»
ФК Металлург. Олег Ратий

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста» Олег Ратий прокомментировал победу над «Вересом» в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги:

— Олег Борисович, опишите свои впечатления от игры.

— На наш взгляд, игра получилась очень боевая как с одной, так и с другой стороны. Ребята из обеих команд были очень боевые и наверняка зрителям нравится такая игра. Мы поблагодарили ребят за это.

С «Шахтером» мы сыграли не так, как хотели болельщики. Где-то мы, тренеры, недоработали, где-то игроки. Сегодня просили сыграть так, как они умеют. Они сыграли на уровне своих возможностей, и это перешло в результат.

— Создалось впечатление, что на второй тайм ваша команда выходила на удержание результата и дополнительно играла на контратаках…

– Наверное, соперник заставил нас так играть. В первом тайме мы могли удерживать мяч в глубине поля и играть в пас, во втором же соперники стали больше прессинговать, что и отразилось на игре.

— Была ли у вас двойная мотивация получить три очка после поражения «Шахтеру»? Как вы вообще настраивали команду?

— Настраиваем на каждую игру ребят, но то, что произошло в игре с «Шахтером», мы не могли понять сами. Провели разговор с игроками и пришли к выводу, что мы должны играть так, как умеем.

— Сергей Панасенко был сегодня вне заявки, что с ним? И известно ли, насколько серьезную травму получил Александр Рыбка?

— Относительно Панасенко, планировали его привлечь в игре, тем более он выступал за «Верес». Он хороший футболист. И команда ждала его увидеть на поле. Но получилось так, что он получил мышечную травму. Где-то на неделю он выбыл и потому не готовился к матчу.

Что касается Александра Рыбки, сейчас ему приложили лед и будем смотреть, когда сойдет отек.

— Скажите, пожалуйста, как вам обновленный стадион «Авангард»?

— На мой взгляд, сейчас стадион отвечает тому, как оно должно быть. И вообще, Ровно красивый город. Здесь всегда были хорошие команды. Я помню, еще в начале 90-х годов у вас была хорошая команда, доходившая до финала кубка. Всегда с удовольствием приезжали сюда. Нужно поблагодарить ваших организаторов, руководство, руководителей, которые для болельщиков в это тяжелое время создают такой футбольный праздник.

Отметим, что матч 7-го тура чемпионата Украину по футболу «Верес» – «Металлист» завершился со счетом 1:2.

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Источник ФК Металлист
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