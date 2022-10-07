Англия07 октября 2022, 20:35 | Обновлено 07 октября 2022, 20:53
691
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ВИДЕО. Что сказали Клопп и Артета перед суперматчем Арсенал – Ливерпуль
9 октября в 18:30 в Лондоне состоится ключевая игра Английской Премьер-лиги
07 октября 2022, 20:35 | Обновлено 07 октября 2022, 20:53
691
0
9 октября в 18:30 в Лондоне состоится суперматч Английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем».
«Арсенал» лидирует в текущем сезоне АПЛ, а «Ливерпуль» находится в роли догоняющей команды.
Смотрите видео Sport.ua: пресс-конференции главных тренеров команд Микеля Артеты и Юргена Клоппа.
ВИДЕО. Что сказали Клопп и Артета перед суперматчем Ливерпуль – Арсенал
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