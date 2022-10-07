Лига Европы07 октября 2022, 17:49 |
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не лучшие времена для Динамо»
Вингер «Динамо» – о неудачных результатах команды
07 октября 2022, 17:49 |
548
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Вингер «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал неудачные результаты команды в текущем сезоне:
«Не лучшие времена для клуба и всех нас, но только через труд и веру можно что-нибудь исправить. Спасибо нашим воинам за то, что есть возможность играть. Очень хочется отплатить вам и украинскому народу положительные результаты».
Вчера «Динамо» в Лиге Европы проиграло «Ренну» 1:2.
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