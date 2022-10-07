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  4. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не лучшие времена для Динамо»
Лига Европы
07 октября 2022, 17:49 |
548
0

Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не лучшие времена для Динамо»

Вингер «Динамо» – о неудачных результатах команды

07 октября 2022, 17:49 |
548
0
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Не лучшие времена для Динамо»
ФК Динамо. Виктор Цыганков

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал неудачные результаты команды в текущем сезоне:

«Не лучшие времена для клуба и всех нас, но только через труд и веру можно что-нибудь исправить. Спасибо нашим воинам за то, что есть возможность играть. Очень хочется отплатить вам и украинскому народу положительные результаты».

Вчера «Динамо» в Лиге Европы проиграло «Ренну» 1:2.

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Виктор Цыганков Динамо Киев Ренн - Динамо Лига Европы
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