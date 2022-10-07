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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 17:40 | Обновлено 07 октября 2022, 17:41
2179
12

ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ

VAR, помоги!

07 октября 2022, 17:40 | Обновлено 07 октября 2022, 17:41
2179
12
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
ФК Металлист

В матче чемпионата Украины между «Вересом» и «Металлистом» рефери Виктор Копиевский допустил невероятную ошибку, назначив пенальти в ворота гостей.

«Верес» реализовал пенальти, но проиграл со счетом 1:2.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Mad_Fer_it
Взагалі, по хорошому - жовта для гравця Вереса за симуляцію
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+7
Макс Максов
Суддя клоун! Що головний, що боковий!
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+6
Mad_Fer_it
Ну а коментатор не бачить очевидного фейлу арбітра)) Хоч би перед глядачами не соромився
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+5
Gargantua
это позор
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+4
VK-Sport
клоунада
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+4
Олег Мандрівник
Это песдец, таварисчи
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+3
Burevestnik
захисник сильно дмухав супернику в спину - це пенальті  100% без сумнівів !!! 
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+2
Veter
В отсутствии ВАР арбитр всегда прав  
А там ещё и боковой торчал рядом хотя игра света и тени  могли сыграть свою роль 
но на результат матча это не повлияло
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+1
2017KME KME
І чого накинулись? Ну поставив суддя на те, що Верес заб'є. Йому теж жити треба, сім'ю годувати, майбутніх онуків забезпечувати.
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0
FunnyCat_____
павелковское позорище продолжает манипуляции с ВаРом выборочно подсовывая его только на нужные матчи Шахтера( или не подсовывая) привет офсайд Лассины 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Иван Иванов
Без ВАРа смотреть футбол это цирк, результаты рандомные. Как я вообще раньше смотрел футбол.... жесть
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0
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