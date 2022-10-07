Украина. Премьер лига07 октября 2022, 17:40 | Обновлено 07 октября 2022, 17:41
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ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
VAR, помоги!
07 октября 2022, 17:40 | Обновлено 07 октября 2022, 17:41
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В матче чемпионата Украины между «Вересом» и «Металлистом» рефери Виктор Копиевский допустил невероятную ошибку, назначив пенальти в ворота гостей.
«Верес» реализовал пенальти, но проиграл со счетом 1:2.
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А там ещё и боковой торчал рядом хотя игра света и тени могли сыграть свою роль
но на результат матча это не повлияло