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Чемпионат Украины
Колос К
14 0 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 17:00 | Обновлено 07 октября 2022, 17:13
332
1

Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября в 17:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги

07 октября 2022, 17:00 | Обновлено 07 октября 2022, 17:13
332
1
Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

7 октября в 17:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Ингулец».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит в Ковалевке на поле стадиона «Колос».

Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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Veter
Как это так народное крестьянское эль классико и не показать по народным телевизорам?
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