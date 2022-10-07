Украина. Премьер лига07 октября 2022, 17:00 | Обновлено 07 октября 2022, 17:13
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Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября в 17:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги
07 октября 2022, 17:00 | Обновлено 07 октября 2022, 17:13
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7 октября в 17:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Ингулец».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит в Ковалевке на поле стадиона «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Колос – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
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