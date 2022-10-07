Пауло ДИБАЛА: «У меня более тесные отношения с Моуриньо, чем с Аллегри»

Форвард «Ромы» Пауло Дибала сравнил отношения со своим нынешним тренером Жозе Моуриньо с Массимилиано Аллегри в «Ювентусе»:

«Я думаю, что в чем-то они очень похожи, в другом не очень. У меня гораздо более тесные отношения с Моуриньо, мы чаще общаемся, обсуждаем идеи. У каждого свои мысли, и часто мы не всегда видели вещи одинаково, но мы оба хотели выложиться для «Ювентуса».

Я хочу быть понятным, это не какой-то спор, у нас просто были разные идеи относительно того, как подходить к игре, мы не спорили каждый день! Аллегри был одним из тренеров, который дал мне больше всего, помогая расти за годы в «Ювентусе». Я знаю, что в социальных сетях некоторые разжигают конфликт, но это точно не так!».