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  4. Пауло ДИБАЛА: «У меня более тесные отношения с Моуриньо, чем с Аллегри»
Италия
07 октября 2022, 16:25 |
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Пауло ДИБАЛА: «У меня более тесные отношения с Моуриньо, чем с Аллегри»

Форвард «Ромы» сравнил двух тренеров

07 октября 2022, 16:25 |
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Пауло ДИБАЛА: «У меня более тесные отношения с Моуриньо, чем с Аллегри»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Форвард «Ромы» Пауло Дибала сравнил отношения со своим нынешним тренером Жозе Моуриньо с Массимилиано Аллегри в «Ювентусе»:

«Я думаю, что в чем-то они очень похожи, в другом не очень. У меня гораздо более тесные отношения с Моуриньо, мы чаще общаемся, обсуждаем идеи. У каждого свои мысли, и часто мы не всегда видели вещи одинаково, но мы оба хотели выложиться для «Ювентуса».

Я хочу быть понятным, это не какой-то спор, у нас просто были разные идеи относительно того, как подходить к игре, мы не спорили каждый день! Аллегри был одним из тренеров, который дал мне больше всего, помогая расти за годы в «Ювентусе». Я знаю, что в социальных сетях некоторые разжигают конфликт, но это точно не так!».

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Пауло Дибала Рома Рим Массимилиано Аллегри Жозе Моуриньо
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Источник Football-Italia
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