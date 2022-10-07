Колос – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 7 октября «Колос» в шестом туре УПЛ сыграет с «Ингульцом». Начало матча – в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько

«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Нагиев, Сакив, Кухарук