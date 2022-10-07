Украина. Премьер лига07 октября 2022, 16:09 | Обновлено 07 октября 2022, 16:23
82
0
Колос – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в шестом туре УПЛ
07 октября 2022, 16:09 | Обновлено 07 октября 2022, 16:23
82
0
Сегодня, 7 октября «Колос» в шестом туре УПЛ сыграет с «Ингульцом». Начало матча – в 17:00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько
«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Нагиев, Сакив, Кухарук
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2022, 09:00 8
Только «Днепр-1» сыграл вничью, а «Шахтер» и «Динамо» потерпели поражения
Футбол | 07 октября 2022, 15:38 0
В конце года у полузащитника истекает соглашение с «тимау»
Футбол | 07.10.2022, 07:15
Футбол | 07.10.2022, 02:55
Футбол | 07.10.2022, 08:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2022, 20:40 5
07.10.2022, 02:05 2
06.10.2022, 10:43 49
06.10.2022, 00:25 2
05.10.2022, 23:15 7
07.10.2022, 15:51
06.10.2022, 20:25
06.10.2022, 15:30 29