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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 16:09 | Обновлено 07 октября 2022, 16:23
82
0

Колос – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в шестом туре УПЛ

07 октября 2022, 16:09 | Обновлено 07 октября 2022, 16:23
82
0
Колос – Ингулец. Стали известны стартовые составы
ФК Колос Ковалевка

Сегодня, 7 октября «Колос» в шестом туре УПЛ сыграет с «Ингульцом». Начало матча – в 17:00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Волынец, Черноморец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Смирный, Мякушко, Болбат, Безбородько

«Ингулец»: Кучер, Запорожец, Одарюк, Ченбай, Кучеренко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Нагиев, Сакив, Кухарук

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Источник УПЛ
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