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Верес
40 0 : 1
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 15:00 |
651
1

Верес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября в 15:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги

07 октября 2022, 15:00 |
651
1
Верес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес Ровно

7 октября в 15:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Верес» Ровно и «Металлист» Харьков.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит в Ровно на поле реконструированного стадиона «Авангард».

Верес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

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События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист.
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Источник Sport.ua
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Хутин Пуйло
А где реально трансляция?
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