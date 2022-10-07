Украина. Премьер лига07 октября 2022, 15:00 |
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Верес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября в 15:00 поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги
07 октября 2022, 15:00 |
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7 октября в 15:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Верес» Ровно и «Металлист» Харьков.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит в Ровно на поле реконструированного стадиона «Авангард».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Верес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист.
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