Деньги решают все. Катар «купил» принципиального Невилла
Экс-футболист, а ныне – эксперт, будет работать на чемпионате мира 2022 года
Бывший футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл во время мундиаля-2022 в Катаре будет работать экспертом на beIN Sports – телеканале, который является собственностью правительства Катара.
Гонорар 47-летнего Невилла неизвестен, однако сумма оценивается как шестизначная.
Занимательность ситуации заключается в том, что ранее Гари Невилл в своих многочисленных интервью осуждал условия жизни и труда рабочих-мигрантов, которые были заняты на объектах ЧМ-2022. Впрочем, источник сообщает, что Невилл заявил: контракт с beIN Sports не повлияет на его взгляды.
«Да, я еду на чемпионат мира, и да, буду работать на beIN. Я буду освещать эти проблемы так же, как и годами ранее», - якобы заявил Гари.
Напомним, ранее стало известно, что Украина вошла в совместную заявку Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года.
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