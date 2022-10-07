Деньги решают все. Катар «купил» принципиального Невилла

Бывший футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл во время мундиаля-2022 в Катаре будет работать экспертом на beIN Sports – телеканале, который является собственностью правительства Катара.

Гонорар 47-летнего Невилла неизвестен, однако сумма оценивается как шестизначная.

Занимательность ситуации заключается в том, что ранее Гари Невилл в своих многочисленных интервью осуждал условия жизни и труда рабочих-мигрантов, которые были заняты на объектах ЧМ-2022. Впрочем, источник сообщает, что Невилл заявил: контракт с beIN Sports не повлияет на его взгляды.

«Да, я еду на чемпионат мира, и да, буду работать на beIN. Я буду освещать эти проблемы так же, как и годами ранее», - якобы заявил Гари.

Напомним, ранее стало известно, что Украина вошла в совместную заявку Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года.