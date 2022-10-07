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Лига Европы
07 октября 2022, 12:44 | Обновлено 07 октября 2022, 12:49
429
1

В матче с Ренном Мирча Луческу потерпел юбилейное поражение

Грустный юбилей Мистера

07 октября 2022, 12:44 | Обновлено 07 октября 2022, 12:49
429
1
В матче с Ренном Мирча Луческу потерпел юбилейное поражение
ФК Динамо. Мирча Луческу

Поражение от «Ренна» (1:2) стало 60-м в украинской еврокубковой карьере Мирчи Луческу. Под руководством румынского тренера 44 раза уступал соперникам на международной арене «Шахтер», 16 – «Динамо».  44 матча подопечные Луческу проиграли в Лиге чемпионов, в том числе 40 – в основном турнире, 15 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Суперкубке УЕФА,

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

 

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Источник Sport.ua
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Іван Лапечук
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