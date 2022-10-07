Лига Европы07 октября 2022, 12:44 | Обновлено 07 октября 2022, 12:49
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В матче с Ренном Мирча Луческу потерпел юбилейное поражение
Грустный юбилей Мистера
07 октября 2022, 12:44 | Обновлено 07 октября 2022, 12:49
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Поражение от «Ренна» (1:2) стало 60-м в украинской еврокубковой карьере Мирчи Луческу. Под руководством румынского тренера 44 раза уступал соперникам на международной арене «Шахтер», 16 – «Динамо». 44 матча подопечные Луческу проиграли в Лиге чемпионов, в том числе 40 – в основном турнире, 15 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Суперкубке УЕФА,
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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