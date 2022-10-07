Лига Европы07 октября 2022, 12:38 | Обновлено 07 октября 2022, 12:47
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Матч с Ренном стал юбилейным для Дениса Бойко
34-летний голкипер киевлян провел 250-й матч в рядах украинских клубов
07 октября 2022, 12:38 | Обновлено 07 октября 2022, 12:47
254
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Матч против «Ренна» (1:2) стал 250-м в украинской клубной карьере Дениса Бойко.
106 поединков 34-летний голкипер отыграл за «Динамо», 102 – за «Днепр», 26 – за «Кривбасс» и 16 – за «Оболонь». 172 раза Денис выходил на поле в чемпионатах Украины, 61 – в еврокубках, 14 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины.
В 250 матчах Бойко пропустил 250 мячей, отыграв при этом на «ноль» в 103-х играх (41,2%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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