Виктор Цыганков вошел в топ-10 еврокубковых бомбардиров Динамо
Хавбек киевлян забил 13-й мяч в еврокубках, в том числе 9-й – в Лиге Европы
В матче с «Ренном» (1:2) Виктор Цыганков забил 13-й мяч в еврокубках. Тем самым, обойдя Владимира Онищенко, он единолично занимает теперь 10-ю позицию в бомбардирском рейтинге киевлян. 4 раза Виктор отличился в Лиге чемпионов и 9 – в Лиге Европы.
Между тем по числу голов в ЛЕ 24-летний хавбек, опередив Виталия Буяльского, вышел на чистое третье место, разместившись вслед за Олегом Гусевым и Андреем Ярмоленко.
К слову, гол Цыганкова ко всему прочему оказался юбилейным для «Динамо» - 70-м в гостях в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры «Динамо» в еврокубках (1965-2023)
|
|
Игрок
|
Всего
|
ЛЧ
|
ЛЕ
|
КК
|
СК
|
1.
|
Сергей РЕБРОВ
|
31
|
31
|
-
|
-
|
-
|
2.
|
Олег БЛОХИН
|
26
|
11
|
2
|
10
|
3
|
3.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
25
|
22
|
3
|
-
|
-
|
4.
|
Максим ШАЦКИХ
|
23
|
23
|
-
|
-
|
-
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
22
|
9
|
13
|
-
|
-
|
6.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
19
|
7
|
12
|
-
|
-
|
7.
|
Артем МИЛЕВСКИЙ
|
16
|
9
|
7
|
-
|
-
|
8.
|
Леонид БУРЯК
|
14
|
9
|
4
|
1
|
-
|
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
14
|
6
|
8
|
-
|
-
|
10.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
13
|
4
|
9
|
-
|
-
ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.
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