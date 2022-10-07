Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор Цыганков вошел в топ-10 еврокубковых бомбардиров Динамо
Лига Европы
07 октября 2022, 12:28 | Обновлено 07 октября 2022, 12:34
481
0

Виктор Цыганков вошел в топ-10 еврокубковых бомбардиров Динамо

Хавбек киевлян забил 13-й мяч в еврокубках, в том числе 9-й – в Лиге Европы

07 октября 2022, 12:28 | Обновлено 07 октября 2022, 12:34
481
0
Виктор Цыганков вошел в топ-10 еврокубковых бомбардиров Динамо
ФК Динамо. Виктор Цыганков

В матче с «Ренном» (1:2) Виктор Цыганков забил 13-й мяч в еврокубках. Тем самым, обойдя Владимира Онищенко, он единолично занимает теперь 10-ю позицию в бомбардирском рейтинге киевлян. 4 раза Виктор отличился в Лиге чемпионов и 9 – в Лиге Европы.

Между тем по числу голов в ЛЕ 24-летний хавбек, опередив Виталия Буяльского, вышел на чистое третье место, разместившись  вслед за Олегом Гусевым и Андреем Ярмоленко.

К слову, гол Цыганкова ко всему прочему оказался юбилейным для «Динамо» - 70-м в гостях в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры «Динамо» в еврокубках (1965-2023)

 

Игрок

Всего

ЛЧ

ЛЕ

КК

СК

1.

Сергей РЕБРОВ

31

31

-

-

-

2.

Олег БЛОХИН

26

11

2

10

3

3.

Андрей ШЕВЧЕНКО

25

22

3

-

-

4.

Максим ШАЦКИХ

23

23

-

-

-

5.

Олег ГУСЕВ

22

9

13

-

-

6.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

19

7

12

-

-

7.

Артем МИЛЕВСКИЙ

16

9

7

-

-

8.

Леонид БУРЯК

14

9

4

1

-

 

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

14

6

8

-

-

10.

Виктор ЦЫГАНКОВ

13

4

9

-

-

 

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.

 

По теме:
Экс-агент Милевского: «Артем – в поле ветер, в жопе дым»
В матче с Ренном Мирча Луческу потерпел юбилейное поражение
Матч с Ренном стал юбилейным для Дениса Бойко
цифры и факты Виктор Цыганков Динамо Киев Ренн - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы
Футбол | 07 октября 2022, 10:47 0
ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы
ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы

Скандал  в матче между клубами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс»

Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»
Футбол | 07 октября 2022, 08:38 6
Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»
Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»

Максим Радуцкий верит в безоблачное будущее украинского футбола

ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Футбол | 06.10.2022, 19:58
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Футбол | 06.10.2022, 23:54
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Футбол | 06.10.2022, 21:42
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Неприятная сенсация. Днепр-1 поделил очки с Вадуцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
05.10.2022, 20:55 5
Война
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
06.10.2022, 10:43 49
Футбол
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
Рассадник рашизма. IBA сняла бан с боксеров из рф и беларуси
05.10.2022, 13:33 17
Бокс
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
05.10.2022, 19:00
Другие виды
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
05.10.2022, 09:25 5
Футбол
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
07.10.2022, 07:15
Футбол
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
05.10.2022, 22:56 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности