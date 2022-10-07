Виктор Цыганков вошел в топ-10 еврокубковых бомбардиров Динамо

В матче с «Ренном» (1:2) Виктор Цыганков забил 13-й мяч в еврокубках. Тем самым, обойдя Владимира Онищенко, он единолично занимает теперь 10-ю позицию в бомбардирском рейтинге киевлян. 4 раза Виктор отличился в Лиге чемпионов и 9 – в Лиге Европы.

Между тем по числу голов в ЛЕ 24-летний хавбек, опередив Виталия Буяльского, вышел на чистое третье место, разместившись вслед за Олегом Гусевым и Андреем Ярмоленко.

К слову, гол Цыганкова ко всему прочему оказался юбилейным для «Динамо» - 70-м в гостях в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры «Динамо» в еврокубках (1965-2023)

Игрок Всего ЛЧ ЛЕ КК СК 1. Сергей РЕБРОВ 31 31 - - - 2. Олег БЛОХИН 26 11 2 10 3 3. Андрей ШЕВЧЕНКО 25 22 3 - - 4. Максим ШАЦКИХ 23 23 - - - 5. Олег ГУСЕВ 22 9 13 - - 6. Андрей ЯРМОЛЕНКО 19 7 12 - - 7. Артем МИЛЕВСКИЙ 16 9 7 - - 8. Леонид БУРЯК 14 9 4 1 - Виталий БУЯЛЬСКИЙ 14 6 8 - - 10. Виктор ЦЫГАНКОВ 13 4 9 - -

ЛЧ - Лига (Кубок) чемпионов; ЛЕ - Лига Европы (Кубок УЕФА); КК - Кубок кубков; СК - Суперкубок УЕФА.