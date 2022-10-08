Украина. Премьер лига08 октября 2022, 08:54 | Обновлено 08 октября 2022, 08:58
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Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Кривбасс – Минай
Встреча состоится в воскресенье, 9 октября
08 октября 2022, 08:54 | Обновлено 08 октября 2022, 08:58
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Криворожский «Кривбасс» на киевском стадионе НСК «Олимпийский» принимает «Минай» в поединке 6 тура чемпионата Украины. Матч состоится 09.10.2022. Начало игры в 15:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
«Кривбасс» – «Минай». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
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