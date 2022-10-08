Криворожский «Кривбасс» на киевском стадионе НСК «Олимпийский» принимает «Минай» в поединке 6 тура чемпионата Украины. Матч состоится 09.10.2022. Начало игры в 15:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

«Кривбасс» – «Минай». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.