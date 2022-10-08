Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Кривбасс – Минай
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 08:54 | Обновлено 08 октября 2022, 08:58
60
0

Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Кривбасс – Минай

Встреча состоится в воскресенье, 9 октября

08 октября 2022, 08:54 | Обновлено 08 октября 2022, 08:58
60
0
Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Кривбасс – Минай
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» на киевском стадионе НСК «Олимпийский» принимает «Минай» в поединке 6 тура чемпионата Украины. Матч состоится 09.10.2022. Начало игры в 15:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

«Кривбасс» – «Минай». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр БАНДУРА: «Минаю не хватает везения. Но его нужно заслужить»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига где смотреть Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Минай Минай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Футбол | 08 октября 2022, 07:00 9
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает
Похоже, с Луческу у Динамо нет будущего, но сейчас Суркиса это устраивает

Алексей Сливченко – о ряде проблемных аспектов, с которыми столкнулись киевляне на старте сезона

Игрок Шахтера забил быстрый гол за Лион, но Тулуза вымучила ничью
Футбол | 08 октября 2022, 00:10 0
Игрок Шахтера забил быстрый гол за Лион, но Тулуза вымучила ничью
Игрок Шахтера забил быстрый гол за Лион, но Тулуза вымучила ничью

Тете на 2-й минуте встречи открыл счет

С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Футбол | 07.10.2022, 18:14
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Бокс | 07.10.2022, 15:51
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
Война | 08.10.2022, 07:15
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
ВИДЕО. Подарочек бункерному фюреру. Мощнейший пожар на Крымском мосту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
07.10.2022, 09:00 11
Футбол
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25 1
Теннис
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
06.10.2022, 22:49
Футбол
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
07.10.2022, 10:39 9
Футбол
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
Холанд будет исключен из АПЛ. Фанаты против невероятного норвежца
06.10.2022, 21:36 21
Футбол
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
06.10.2022, 12:58 10
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности