Сергей Сидорчук провел 40-й матч в Лиге Европы

Матч против «Ренна» (1:2) стал 40-м для Сергея Сидорчука в Лиге Европы. Он стал четвертым игроком «Динамо» после Андрея Ярмоленко, Олега Гусева и Дениса Гармаша, достигшим этого рубежа.

27 встреч Сидорчук отыграл в групповом раунде ЛЕ, 11 – в плей-офф и 2 – в квалификации.

К слову, игра с «Ренном» стала юбилейной и еще для одного динамовца – Владимира Шепелева, который провел 30-й поединок в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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