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Лига Европы
07 октября 2022, 12:04 | Обновлено 07 октября 2022, 12:13
72
0

Сергей Сидорчук провел 40-й матч в Лиге Европы

Юбилейной игра с «Ренном» стала и для Владимира Шепелева

07 октября 2022, 12:04 | Обновлено 07 октября 2022, 12:13
72
0
Сергей Сидорчук провел 40-й матч в Лиге Европы
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Матч против «Ренна» (1:2) стал 40-м для Сергея Сидорчука в Лиге Европы. Он стал четвертым игроком «Динамо» после Андрея Ярмоленко, Олега Гусева и Дениса Гармаша, достигшим этого рубежа.

27 встреч Сидорчук отыграл в групповом раунде ЛЕ, 11 – в плей-офф и 2 – в квалификации.

К слову, игра с «Ренном» стала юбилейной и еще для одного динамовца – Владимира Шепелева, который провел 30-й поединок в Лиге Европы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы

 

Игрок

Матчи

1.

 Андрей ЯРМОЛЕНКО

44

2.

Олег ГУСЕВ

42

3

Денис ГАРМАШ

41

4.

Сергей СИДОРЧУК

40

5.

Евгений ХАЧЕРИДИ

37

6.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

36

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

34

8.

Огнен ВУКОЕВИЧ

33

 

Томаш КЕНДЗЕРА

33

10.

Виктор ЦЫГАНКОВ

31
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Источник Sport.ua
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