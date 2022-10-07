Сергей Сидорчук провел 40-й матч в Лиге Европы
Юбилейной игра с «Ренном» стала и для Владимира Шепелева
Матч против «Ренна» (1:2) стал 40-м для Сергея Сидорчука в Лиге Европы. Он стал четвертым игроком «Динамо» после Андрея Ярмоленко, Олега Гусева и Дениса Гармаша, достигшим этого рубежа.
27 встреч Сидорчук отыграл в групповом раунде ЛЕ, 11 – в плей-офф и 2 – в квалификации.
К слову, игра с «Ренном» стала юбилейной и еще для одного динамовца – Владимира Шепелева, который провел 30-й поединок в Лиге Европы.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев «Динамо» в Лиге Европы
|
|
Игрок
|
Матчи
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
44
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
42
|
3
|
Денис ГАРМАШ
|
41
|
4.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
40
|
5.
|
Евгений ХАЧЕРИДИ
|
37
|
6.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
36
|
7.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
34
|
8.
|
Огнен ВУКОЕВИЧ
|
33
|
|
Томаш КЕНДЗЕРА
|
33
|
10.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
31
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