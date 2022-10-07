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Чемпионат Украины
Звягель
07.10.2022 13:00 - : -
Металлург-2 Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 октября 2022, 11:55 | Обновлено 07 октября 2022, 12:01
22
0

Звягель – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 7 октября в 13:00

07 октября 2022, 11:55 | Обновлено 07 октября 2022, 12:01
22
0
Звягель – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФК Звягель

В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Звягель» и «Металлург-2». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Источник Sport.ua
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