07.10.2022 13:00 - : -
Украина. Вторая лига07 октября 2022, 11:55 | Обновлено 07 октября 2022, 12:01
22
0
Звягель – Металлург-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 7 октября в 13:00
07 октября 2022, 11:55 | Обновлено 07 октября 2022, 12:01
22
0
В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Звягель» и «Металлург-2». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2022, 21:42 28
Представители Второй лиги Швейцарии удивили команду Александра Кучера
Футбол | 07 октября 2022, 08:38 6
Максим Радуцкий верит в безоблачное будущее украинского футбола
Футбол | 07.10.2022, 06:00
Футбол | 07.10.2022, 00:05
Футбол | 06.10.2022, 23:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2022, 00:25 2
06.10.2022, 20:25
05.10.2022, 16:34 7
05.10.2022, 10:40 2
05.10.2022, 23:15 7
06.10.2022, 20:40 5
05.10.2022, 13:50 15
05.10.2022, 22:56 4