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Италия
07 октября 2022, 11:38 | Обновлено 07 октября 2022, 11:51
245
0

Все – хватит. Рибери хочет завершить карьеру

Французу надоело играть

07 октября 2022, 11:38 | Обновлено 07 октября 2022, 11:51
245
0
Все – хватит. Рибери хочет завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Рибери

Французский полузащитник итальянского клуба «Салернитаны» Франк Рибери намерен раньше срока расторгнуть соглашение с клубом и завершить карьеру.

39-летний хавбек защищает цвета «Салернитаны» с 2021 года. В нынешнем чемпионате Италии Рибери отыграл в двух матчах без результативных действий. В предыдущем сезоне на его счету было три ассиста в 22 встречах.

Ранее Рибери долгое время выступал за немецкую «Баварию» (2007-2019), а затем перешел в «Фиорентину». На счету Франка девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов сезона-2012/2013, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира.

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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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