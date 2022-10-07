Все – хватит. Рибери хочет завершить карьеру

Французский полузащитник итальянского клуба «Салернитаны» Франк Рибери намерен раньше срока расторгнуть соглашение с клубом и завершить карьеру.

39-летний хавбек защищает цвета «Салернитаны» с 2021 года. В нынешнем чемпионате Италии Рибери отыграл в двух матчах без результативных действий. В предыдущем сезоне на его счету было три ассиста в 22 встречах.

Ранее Рибери долгое время выступал за немецкую «Баварию» (2007-2019), а затем перешел в «Фиорентину». На счету Франка девять побед в чемпионате Германии, шесть Кубков Германии, Кубок немецкой лиги, пять национальных Суперкубков, победа в Лиге чемпионов сезона-2012/2013, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира.