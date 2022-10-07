Стало известно, насколько выбыл Фофана

Защитник Уэсли Фофана получил травму колена в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Миланом» (3:0).

21-летний француз был заменен на 38-й минуте. К тому моменту «синие» уже выигрывал со счетом 1:0, благодаря голу Уэсли. Сообщается, что на восстановление Фофана теперь понадобится от четырех до шести недель.

Фофана перешел в лондонский клуб летом этого года, подписав семилетний контракт. «Пенсионеры» заплатили «Лестеру» за трансфер Уэсли 70 млн фунтов без бонусных выплат.

В новом сезоне защитник провел за лондонцев 5 матчей.