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Чемпионат Украины
Реал Фарма
перерыв 1 : 1
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 октября 2022, 11:20 |
126
0

Реал Фарма – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 7 октября в 11:30

07 октября 2022, 11:20 |
126
0
Реал Фарма – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Реал Фарма» и «Хуст». Стартовый свисток прозвучит в 11:30.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Платунов (Реал Фарма).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Мердеев (Хуст).
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Источник Sport.ua
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