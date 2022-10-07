Украина. Вторая лига07 октября 2022, 11:20 |
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Реал Фарма – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 7 октября в 11:30
07 октября 2022, 11:20 |
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В пятницу, 7 октября, состоится матч 6-го тура Второй лиги Украины, в котором сыграют «Реал Фарма» и «Хуст». Стартовый свисток прозвучит в 11:30.
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Платунов (Реал Фарма).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Мердеев (Хуст).
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