Лига Европы
06.10.2022, FT 1 : 5
Лига Европы07 октября 2022, 10:42 | Обновлено 07 октября 2022, 10:43
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Цюрих – ПСВ – 1:5. Видео голов и обзор матча.
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
07 октября 2022, 10:42 | Обновлено 07 октября 2022, 10:43
18
0
В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы нидерландский ПСВ на выезде разгромил швейцарский «Цюрих» со счетом 5:1.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Окита (Цюрих).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ксави Симонс (ПСВ Эйндховен).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (ПСВ Эйндховен).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (ПСВ Эйндховен).
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