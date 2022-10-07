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Лига Европы
Цюрих
06.10.2022, FT 1 : 5
ПСВ Эйндховен
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Лига Европы
07 октября 2022, 10:42 | Обновлено 07 октября 2022, 10:43
18
0

Цюрих – ПСВ – 1:5. Видео голов и обзор матча.

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

07 октября 2022, 10:42 | Обновлено 07 октября 2022, 10:43
18
0
Цюрих – ПСВ – 1:5. Видео голов и обзор матча.
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы нидерландский ПСВ на выезде разгромил швейцарский «Цюрих» со счетом 5:1.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Окита (Цюрих).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ксави Симонс (ПСВ Эйндховен).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (ПСВ Эйндховен).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (ПСВ Эйндховен).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Йорбе Вертессен (ПСВ Эйндховен).
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Источник MEGOGO
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