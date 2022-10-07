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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Попова я бы отправил торговать картошкой на базар»
Лига Европы
07 октября 2022, 10:30 | Обновлено 07 октября 2022, 10:40
911
2

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Попова я бы отправил торговать картошкой на базар»

Специалист – о поражении «Динамо» в Ренне

07 октября 2022, 10:30 | Обновлено 07 октября 2022, 10:40
911
2
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Попова я бы отправил торговать картошкой на базар»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от французского «Ренна» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

«Отскочить не получилось. Пришла пора взбодрить киевлян. Луческу полностью проиграл тактическую дуэль. Я не увидел его реакции по ходу поединка. Тяжело сказать, чем они занимаются в тренировочном процессе. Команда выглядит просто неуправляемой.

Отсутствие организации игры в обороне, игроки создают вид отбора мяча, огромный брак в передачах, позиционно проигранные дуэли в штрафной площадке. Нет агрессии, потухшие глаза почти у всех. Про атакующие действия вообще промолчу. Что-то происходит внутри. Наверное надо «переобуться»?

Игрокам пихать не хочется, но Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар.

Я, конечно, извиняюсь за свои эмоции, но терпеть и молчать больше нет сил», - сказал Заховайло.

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Oleksandr Kelym
Заміна Попова на 92 хв. - Лупулеско зійшов з розуму? Чи він чекав доки Попов просто впаде на полі? Мамалижника треба міняти терміново інакше він просто угробе команду!Треба ставити тренером до весни Гомеса а потім Ребров! - це єдиний вихід ...
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Анатолій Чорнобук
Рибка з голови гниє. Точніше колектив
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