Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Попова я бы отправил торговать картошкой на базар»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского «Динамо» от французского «Ренна» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

«Отскочить не получилось. Пришла пора взбодрить киевлян. Луческу полностью проиграл тактическую дуэль. Я не увидел его реакции по ходу поединка. Тяжело сказать, чем они занимаются в тренировочном процессе. Команда выглядит просто неуправляемой.

Отсутствие организации игры в обороне, игроки создают вид отбора мяча, огромный брак в передачах, позиционно проигранные дуэли в штрафной площадке. Нет агрессии, потухшие глаза почти у всех. Про атакующие действия вообще промолчу. Что-то происходит внутри. Наверное надо «переобуться»?

Игрокам пихать не хочется, но Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар.

Я, конечно, извиняюсь за свои эмоции, но терпеть и молчать больше нет сил», - сказал Заховайло.