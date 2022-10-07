Лига Европы
06.10.2022, FT 3 : 1
Лига Европы07 октября 2022, 09:34 | Обновлено 07 октября 2022, 09:57
104
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Монако – Трабзонспор – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
07 октября 2022, 09:34 | Обновлено 07 октября 2022, 09:57
104
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В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы «Монако» на своем поле обыграл турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:1.
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Тасос Бакасетас (Трабзонспор).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Дисаси (Монако).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Виссам Бен-Йеддер (Монако).
11’
Максимилиано Гомес (Трабзонспор) получает красную карточку.
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