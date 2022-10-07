Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий прокомментировал неудачный старт команды в сезоне.

– Ваши впечатления от работы в «Динамо» уже после старта сезона?

– Это какой-то невероятный забег, куча переживаний, но ничего нового и неожиданного для меня нет. Просто, если раньше я был другом команды, то теперь понимаю, как это все работает изнутри.

Все настроены на общую цель. Понятно, что команда удручена – им не все равно на поражения. Их это злит и раздражает. «Шахтер» сейчас поймал волну. У нас такая волна была на благотворительных матчах. Понятно, что тур за мир и Лига Европы – это разные истории. Но когда тогда «Динамо» выходило на поле, это была команда-победитель.

Сейчас мы поймаем свою волну и еще встретимся с «Шахтером» в матче за Суперкубок Европы, - ответил Радуцкий.