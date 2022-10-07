Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»
Максим Радуцкий верит в безоблачное будущее украинского футбола
Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий прокомментировал неудачный старт команды в сезоне.
– Ваши впечатления от работы в «Динамо» уже после старта сезона?
– Это какой-то невероятный забег, куча переживаний, но ничего нового и неожиданного для меня нет. Просто, если раньше я был другом команды, то теперь понимаю, как это все работает изнутри.
Все настроены на общую цель. Понятно, что команда удручена – им не все равно на поражения. Их это злит и раздражает. «Шахтер» сейчас поймал волну. У нас такая волна была на благотворительных матчах. Понятно, что тур за мир и Лига Европы – это разные истории. Но когда тогда «Динамо» выходило на поле, это была команда-победитель.
Сейчас мы поймаем свою волну и еще встретимся с «Шахтером» в матче за Суперкубок Европы, - ответил Радуцкий.
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