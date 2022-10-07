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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 08:38 | Обновлено 07 октября 2022, 08:46
782
5

Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»

Максим Радуцкий верит в безоблачное будущее украинского футбола

07 октября 2022, 08:38 | Обновлено 07 октября 2022, 08:46
782
5
Директор Динамо: «Мы еще встретимся с Шахтером в матче за Суперкубок УЕФА»
Getty Images/Global Images Ukraine

Директор «Динамо» по развитию Максим Радуцкий прокомментировал неудачный старт команды в сезоне.

– Ваши впечатления от работы в «Динамо» уже после старта сезона?
– Это какой-то невероятный забег, куча переживаний, но ничего нового и неожиданного для меня нет. Просто, если раньше я был другом команды, то теперь понимаю, как это все работает изнутри.

Все настроены на общую цель. Понятно, что команда удручена – им не все равно на поражения. Их это злит и раздражает. «Шахтер» сейчас поймал волну. У нас такая волна была на благотворительных матчах. Понятно, что тур за мир и Лига Европы – это разные истории. Но когда тогда «Динамо» выходило на поле, это была команда-победитель.

Сейчас мы поймаем свою волну и еще встретимся с «Шахтером» в матче за Суперкубок Европы, - ответил Радуцкий.

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Источник Трибуна
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Комментарии 5
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AЛВ
З такою грою директор Динамо К,ви можете зустрітись в першій лізі по футболу.!!!
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+1
GloryUkraine
Фанат фіфи на  PlayStation?
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+1
Rolan Stkomarovskiy
Шахраї та аферисти роздають обіцянки наліво та направо про ЧС 2030 з Іспанією та Португалією. Про  суперкубок УЄФА між клубами елітної гопоти з 90х.
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Вони настільки кончені, що відчувають себе богами та господарями життя.
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0
terhoha
Суперкубок смт. Минай.
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0
nick07
дурень думкою багатіє (с)
з такою грою то хоча б за Суперкубок України поборолись
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0
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