Лига Европы07 октября 2022, 08:19 | Обновлено 07 октября 2022, 09:24
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Рома – Бетис – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
07 октября 2022, 08:19 | Обновлено 07 октября 2022, 09:24
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В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы итальянская «Рома» на своем поле уступила испанскому «Бетису» со счетом 1:2.
События матча
90’
Николо Дзаньоло (Рома) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Бетис).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Бетис).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
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