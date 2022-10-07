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Лига Европы
Рома
06.10.2022, FT 1 : 2
Бетис
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Лига Европы
07 октября 2022, 08:19 | Обновлено 07 октября 2022, 09:24
188
0

Рома – Бетис – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

07 октября 2022, 08:19 | Обновлено 07 октября 2022, 09:24
188
0
Рома – Бетис – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура группового раунда Лиги Европы итальянская «Рома» на своем поле уступила испанскому «Бетису» со счетом 1:2.

События матча

90’
Николо Дзаньоло (Рома) получает красную карточку.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Энрике (Бетис).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Бетис).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Рома).
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Источник MEGOGO
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