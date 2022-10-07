ВИДЕО. Ничья Днепра-1. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги конференций
Смотрите видео голов в поединках 3-го тура Лиги конференций 6 октября
6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.
«Днепр-1» с трудом избежал поражения от «Вадуца» из Лихтенштейна (2:2).
Зафиксировано несколько сенсационных результатов. Домашние неудачи потерпели фавориты – «Гент», «Кельн» и «Базель».
🏆 Лига конференций 2022/23
3-й тур, 6 октября
- 19:45 Андерлехт – Вест Хэм – 0:1
- 19:45 Днепр-1 – Вадуц – 2:2
- 19:45 Лех Познань – Хапоэль Беер-Шева – 0:0
- 19:45 Мольде – Шэмрок Роверс – 3:0
- 19:45 Пюник – Жальгирис – 2:0
- 19:45 Сивасспор – Балкани – 3:4
- 19:45 Силькеборг – ФКСБ – 5:0
- 19:45 Словацко – Ницца – 0:1
- 22:00 АЗ Алкмаар – Аполлон – 3:2
- 22:00 Базель – Слован Братислава – 0:2
- 22:00 Вильярреал – Аустрия Видень – 5:0
- 22:00 Гент – Юргорден – 0:1
- 22:00 Кельн – Партизан – 0:1
- 22:00 РФШ – Истанбул Башакшехир – 0:0
- 22:00 Славия Прага – ЧФР Клуж – 0:1
- 22:00 Хартс – Фиорентина – 0:3
Видеообзоры матчей Лиги Европы, сыгранных 6 октября
19:45 Андерлехт – Вест Хэм – 0:1
19:45 Днепр-1 – Вадуц – 2:2
19:45 Лех Познань – Хапоэль Беер-Шева – 0:0
19:45 Мольде – Шэмрок Роверс – 3:0
19:45 Пюник – Жальгирис – 2:0
19:45 Силькеборг – ФКСБ – 5:0
19:45 Словацко – Ницца – 0:1
22:00 АЗ Алкмаар – Аполлон – 3:2
22:00 Базель – Слован Братислава – 0:2
22:00 Вильярреал – Аустрия Видень – 5:0
22:00 Гент – Юргорден – 0:1
22:00 РФШ – Истанбул Башакшехир – 0:0
22:00 Славия Прага – ЧФР Клуж – 0:1
22:00 Хартс – Фиорентина – 0:3
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