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Лига конференций
07 октября 2022, 06:45 | Обновлено 07 октября 2022, 07:13
353
0

ВИДЕО. Ничья Днепра-1. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги конференций

Смотрите видео голов в поединках 3-го тура Лиги конференций 6 октября

07 октября 2022, 06:45 | Обновлено 07 октября 2022, 07:13
353
0
ВИДЕО. Ничья Днепра-1. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги конференций
СК Днепр-1

6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

«Днепр-1» с трудом избежал поражения от «Вадуца» из Лихтенштейна (2:2).

Зафиксировано несколько сенсационных результатов. Домашние неудачи потерпели фавориты – «Гент», «Кельн» и «Базель».

🏆 Лига конференций 2022/23

3-й тур, 6 октября

  • 19:45 Андерлехт – Вест Хэм – 0:1
  • 19:45 Днепр-1 – Вадуц – 2:2
  • 19:45 Лех Познань – Хапоэль Беер-Шева – 0:0
  • 19:45 Мольде – Шэмрок Роверс – 3:0
  • 19:45 Пюник – Жальгирис – 2:0
  • 19:45 Сивасспор – Балкани – 3:4
  • 19:45 Силькеборг – ФКСБ – 5:0
  • 19:45 Словацко – Ницца – 0:1
  • 22:00 АЗ Алкмаар – Аполлон – 3:2
  • 22:00 Базель – Слован Братислава – 0:2
  • 22:00 Вильярреал – Аустрия Видень – 5:0
  • 22:00 Гент – Юргорден – 0:1
  • 22:00 Кельн – Партизан – 0:1
  • 22:00 РФШ – Истанбул Башакшехир – 0:0
  • 22:00 Славия Прага – ЧФР Клуж – 0:1
  • 22:00 Хартс – Фиорентина – 0:3

Видеообзоры матчей Лиги Европы, сыгранных 6 октября

19:45 Андерлехт – Вест Хэм – 0:1

19:45 Днепр-1 – Вадуц – 2:2

19:45 Лех Познань – Хапоэль Беер-Шева – 0:0

19:45 Мольде – Шэмрок Роверс – 3:0

19:45 Пюник – Жальгирис – 2:0

19:45 Силькеборг – ФКСБ – 5:0

19:45 Словацко – Ницца – 0:1

22:00 АЗ Алкмаар – Аполлон – 3:2

22:00 Базель – Слован Братислава – 0:2

22:00 Вильярреал – Аустрия Видень – 5:0

22:00 Гент – Юргорден – 0:1

22:00 РФШ – Истанбул Башакшехир – 0:0

22:00 Славия Прага – ЧФР Клуж – 0:1

22:00 Хартс – Фиорентина – 0:3

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Днепр-1 Вадуц Лига конференций Днепр-1 - Вадуц видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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