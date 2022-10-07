ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы
Смотрите видео голов в поединках 3-го тура Лиги Европы, сыгранных 6 октября
6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы. Смотрите видеообзоры всех матчей игрового дня
Киевское «Динамо» на выезде проиграло французской команде «Ренн» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте после грубой ошибки Дениса Попова.
🏆 Лига Европы 2022/23
3-й тур, 6 октября
- 19:45 Мальме – Унион Берлин – 0:1
- 19:45 Монако – Трабзонспор – 3:1
- 19:45 Омония – Манчестер Юнайтед – 2:3
- 19:45 ХИК – Лудогорец – 1:1
- 19:45 Црвена Звезда – Ференцварош – 4:1
- 19:45 Цюрих – ПСВ – 1:5
- 19:45 Шериф – Реал Сосьедад – 0:2
- 19:45 Штурм – Лацио – 0:0
- 22:00 Арсенал – Буде-Глимт – 3:0
- 22:00 Брага – Сен-Жилуаз – 1:2
- 22:00 Мидтьюлланд – Фейеноорд – 2:2
- 22:00 Олимпиакос – Карабах – 0:3
- 22:00 Ренн – Динамо – 2:1
- 22:00 Рома – Бетис – 1:2
- 22:00 Фенербахче – АЕК Ларнака – 2:0
- 22:00 Фрайбург – Нант – 2:0
Видеообзоры матчей Лиги Европы, сыгранных 6 октября
19:45 Мальме – Унион Берлин – 0:1
19:45 Монако – Трабзонспор – 3:1
19:45 Омония – Манчестер Юнайтед – 2:3
19:45 ХИК – Лудогорец – 1:1
19:45 Цюрих – ПСВ – 1:5
19:45 Шериф – Реал Сосьедад – 0:2
19:45 Штурм – Лацио – 0:0
22:00 Арсенал – Буде-Глимт – 3:0
22:00 Брага – Сен-Жилуаз – 1:2
22:00 Мидтьюлланд – Фейеноорд – 2:2
22:00 Олимпиакос – Карабах – 0:3
22:00 Ренн – Динамо – 2:1
22:00 Рома – Бетис – 1:2
22:00 Фенербахче – АЕК Ларнака – 2:0
22:00 Фрайбург – Нант – 2:0
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