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Лига Европы
07 октября 2022, 06:00 | Обновлено 07 октября 2022, 06:25
1159
0

ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы

Смотрите видео голов в поединках 3-го тура Лиги Европы, сыгранных 6 октября

07 октября 2022, 06:00 | Обновлено 07 октября 2022, 06:25
1159
0
ВИДЕО. Третье поражение Динамо. Видеообзоры матчей 3-го тура Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги Европы. Смотрите видеообзоры всех матчей игрового дня

Киевское «Динамо» на выезде проиграло французской команде «Ренн» (1:2), пропустив решающий гол на 89-й минуте после грубой ошибки Дениса Попова.

🏆 Лига Европы 2022/23

3-й тур, 6 октября

  • 19:45 Мальме – Унион Берлин – 0:1
  • 19:45 Монако – Трабзонспор – 3:1
  • 19:45 Омония – Манчестер Юнайтед – 2:3
  • 19:45 ХИК – Лудогорец – 1:1
  • 19:45 Црвена Звезда – Ференцварош – 4:1
  • 19:45 Цюрих – ПСВ – 1:5
  • 19:45 Шериф – Реал Сосьедад – 0:2
  • 19:45 Штурм – Лацио – 0:0
  • 22:00 Арсенал – Буде-Глимт – 3:0
  • 22:00 Брага – Сен-Жилуаз – 1:2
  • 22:00 Мидтьюлланд – Фейеноорд – 2:2
  • 22:00 Олимпиакос – Карабах – 0:3
  • 22:00 Ренн – Динамо – 2:1
  • 22:00 Рома – Бетис – 1:2
  • 22:00 Фенербахче – АЕК Ларнака – 2:0
  • 22:00 Фрайбург – Нант – 2:0

Видеообзоры матчей Лиги Европы, сыгранных 6 октября

19:45 Мальме – Унион Берлин – 0:1

19:45 Монако – Трабзонспор – 3:1

19:45 Омония – Манчестер Юнайтед – 2:3

19:45 ХИК – Лудогорец – 1:1

19:45 Цюрих – ПСВ – 1:5

19:45 Шериф – Реал Сосьедад – 0:2

19:45 Штурм – Лацио – 0:0

22:00 Арсенал – Буде-Глимт – 3:0

22:00 Брага – Сен-Жилуаз – 1:2

22:00 Мидтьюлланд – Фейеноорд – 2:2

22:00 Олимпиакос – Карабах – 0:3

22:00 Ренн – Динамо – 2:1

22:00 Рома – Бетис – 1:2

22:00 Фенербахче – АЕК Ларнака – 2:0

22:00 Фрайбург – Нант – 2:0

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Источник Sport.ua
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