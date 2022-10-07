Попов получил самую низкую оценку от WhoScored за матч против Ренна
Киевские динамовцы из-за ошибки Дениса проиграли в 3-м туре Лиги Европы
6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы французский «Ренн» победил киевское «Динамо» (2:1).
В первом тайме Виктор Цыганков ответил на гол Мартина Террье. А на 89-й минуте Денис Попов просто подарил мяч сопернику перед воротами!
«Динамо» проиграло третью встречу подряд в Лиге Европы, не имеет ни одного очка и занимает последнее 4-е место в группе.
Защитник Денис Попов получил от WhoScored самую низкую оценку 5.0. У киевлян автор гола Виктор Цыганков имеют оценку 7.0.
🏆 Лига Европы. Ренн – Динамо – 2:1
Голы: Террье, 23, Дуэ, 89 – Цыганков, 33.
Оценки WhoScored
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