Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Попов получил самую низкую оценку от WhoScored за матч против Ренна
Лига Европы
07 октября 2022, 05:23 | Обновлено 07 октября 2022, 05:41
1
0

Попов получил самую низкую оценку от WhoScored за матч против Ренна

Киевские динамовцы из-за ошибки Дениса проиграли в 3-м туре Лиги Европы

07 октября 2022, 05:23 | Обновлено 07 октября 2022, 05:41
1
0
Попов получил самую низкую оценку от WhoScored за матч против Ренна
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Попов

6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы французский «Ренн» победил киевское «Динамо» (2:1).

В первом тайме Виктор Цыганков ответил на гол Мартина Террье. А на 89-й минуте Денис Попов просто подарил мяч сопернику перед воротами!

«Динамо» проиграло третью встречу подряд в Лиге Европы, не имеет ни одного очка и занимает последнее 4-е место в группе.

Защитник Денис Попов получил от WhoScored самую низкую оценку 5.0. У киевлян автор гола Виктор Цыганков имеют оценку 7.0.

🏆 Лига Европы. Ренн – Динамо – 2:1

Голы: Террье, 23, Дуэ, 89 – Цыганков, 33.

Оценки WhoScored

По теме:
Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»
Оценки за матч Ренн – Динамо. Это был провальный матч Дениса Попова
Тренер Ренна: «Наши волевые качества и хорошая игра вымотали Динамо»
Динамо Киев Лига Европы Виктор Цыганков Денис Попов Ренн - Динамо Ренн оценки Sport.ua WhoScored
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры
Футбол | 07 октября 2022, 04:38 0
ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры
ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры

Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне

Валерий ГОРОДОВ: «Расстроены, так как рассчитывали на победу»
Футбол | 06 октября 2022, 23:07 2
Валерий ГОРОДОВ: «Расстроены, так как рассчитывали на победу»
Валерий ГОРОДОВ: «Расстроены, так как рассчитывали на победу»

Тренер СК «Днепр-1» поделился мыслями о результате матча с «Вадуцем»

Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Футбол | 06.10.2022, 10:04
Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Динамо
Футбол | 06.10.2022, 08:27
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Динамо
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Футбол | 06.10.2022, 20:40
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
06.10.2022, 10:43 49
Футбол
Юная украинская теннисистка одержала первую победу на взрослом уровне
Юная украинская теннисистка одержала первую победу на взрослом уровне
05.10.2022, 20:32
Теннис
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Тьерри АНРИ: «Артета делает с Зинченко то же, что Гвардиола»
Тьерри АНРИ: «Артета делает с Зинченко то же, что Гвардиола»
05.10.2022, 20:08
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
Тони БЕЛЛЬЮ: «У Джошуа в соперниках чемпион за чемпионом. А у Фьюри?»
05.10.2022, 13:50 13
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
05.10.2022, 21:05 18
Футбол
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
Шесть дронов-камикадзе. Рашисты атаковали Белую Церковь
05.10.2022, 10:40 2
Война
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
06.10.2022, 12:58 10
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности