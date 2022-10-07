Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»

Экс-тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение киевлян от «Ренна» в 3-м туре Лиги Европы (2:1):

– Не скажу, что «Ренн» нас превосходил. У «Динамо» тоже были моменты и контроль мяча. Киевляне сыграли неплохо. Особенно неплохо атаковали после пропущенного гола. Команда выглядела прилично и не должна проигрывать. Конечно, досадно, что пропустили этот гол. Нельзя допускать следующие ошибки. Если накрывают на последних минутах – нужно сыграть попроще. Это международные игры. Не знаю, как Попов будет спать в эту ночь. Возьми и удар вперед – нет же должной техники и мастерства. Решили распасовать и проиграли игру.

– Замена Попова на Вивчаренко связана с ошибкой?

– Это уже от безысходности. Оставалось несколько минут – даже смешно. Конечно, Попов понимает, что он натворил. Сейчас его нужно успокаивать, нельзя насаживать на него в раздевалке. У парня будет «сдвиг», потому что он понимает значимость ошибки. Сейчас Денису нужно обнять, поговорить с ним, успокоить. Это футбол, и бывает всякое. Так получилось.

– За «Динамо» снова отмечается Цыганков.

– Он постоянно забивает, что бы ни было, чтобы не говорили. А когда будут забивать Беседин и другие? Пока я не вижу такого. Цыганков сыграет лучше или хуже, но забивает, потому он и лидер.

– Мирча Луческу не смог удивить составом?

– Кого ему еще ставить? Кого вместо Беседина выпускать? Пушка? Беседин – слабый. Особенно в международных матчах. У него нет моментов, как у форварда, чтобы забить. Наверное, Луческу нужно подумать, как его погрузить в тренировочном процессе, чтобы он шел на эти фланговые передачи верхом или низом. Команде будет очень тяжело, пока не найдут забивного центрального форварда. Он должен не оставлять покоя защитникам соперника, ощущать эти передачи с флангов, отскоки, постоянно быть «на острие».

– Как оцените действия средней линии «Динамо»?

– И в сборной, и у «Динамо» Сидорчуку нет замены. Пока что другого опорника для «Динамо» нет. Он ценный игрок, постоянно в отборе, на подыгрыше. Шепелев – двигается и все такое, но у него нет необходимого мастерства. Я не вижу, чтобы он атаковал, играл на скорости, в отборе его не вижу, как и некоторых других игроков. Тот же Буяльский – в серьезных играх его не видать. Отдал пас Цыганкову и все.

– Какие перспективы перед матчем с «Ренном» в Польше?

– Команда будет подавлена. В международных играх мы смотримся очень слабо. Им нельзя теперь и в чемпионате играть вничью или проигрывать. Могу «Динамо» только посоветовать не опускать голову в УПЛ. Нужно как-то психологически подбодрить коллектив, чтобы они выигрывали. А в ответной игре «бело-синие» обязаны выигрывать у «Ренна». В матче во Франции киевляне выглядели прилично.